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Удар по дамбі в Кривому Розі: рівень води піднявся в два рази, є підтоплення

Фото: удар по дамбі в Кривому Розі (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Руслан Гаращенко

Через ворожий ракетний удар по гідротехнічних спорудах у Кривому Розі рівень води в річці Інгулець піднявся від 1 до майже 2 метрів. Внаслідок чого підтоплено більше сотні приватних будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.

Фото: рятувальники та аварійні служби продовжують ліквідовувати наслідки ракетного удару по гідротехнічних спорудах (t.me/dnipropetrovskaODA)

За словами губернатора, фахівці всю ніч боролися з наслідками вчорашнього ракетного удару по дамбі.

"Через атаку рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від 1 до майже 2 метрів. На цю хвилину його вдалося знизити на 13 сантиметрів і він продовжує падати", - розповів Резніченко.

Пізніше він написав, що рівень води вдалося знизити на 40 сантиметрів.

Резніченко зазначив, що через підйом рівня води підтоплені 112 приватних будинків і подвір'їв. Жителі, будинки яких зіткнулися з підтопленням, евакуйовані.

Крім того, внаслідок ракетного удару пошкоджено кілька водоводів. У Софіївській громаді без води залишилися майже 5000 осіб. Відновлювальні роботи тривають.

Як розповів мер Кривого Рогу Олександр Вілкул, вода є скрізь, крім військового містечка. Також знайдено ще одне місце влучення ракети - водогін 600 мм.

Нагадаємо, вчора близько 17:00 російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Як виявилося, метою окупантів були гідротехнічні споруди.

Сьогодні вранці стало відомо, що для ударів по гідротехнічних спорудах на річці Інгулець окупанти застосували ракети типу "Кинджал" та "Іскандер".

Більш детально про обстріл Кривого Рогу 14 вересня можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Кривий Рігракетный удар