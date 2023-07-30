Удар по Чонгарскому мосту: спутниковые снимки подтверждают попадание

Он сравнил снимки от 24 и 30 июля, отметив поврежденный участок моста. Также аналитик отметил, что севернее моста стоит поезд.

#Chongar Bridge на 24 и 30 июля. The red framed area appears to be damaged. Train is visible to the north. https://t.co/n93QqEc4qY pic.twitter.com/iTo6v6YRDc — 渡邉英徳 wtnv (@hwtnv) July 30, 2023

Атаки на Чонгарский мост

Вчера, 29 июля, Силы обороны Украины заявили об уже второй успешной атаке по Чонгарскому мосту.

"Силы обороны успешно нанесли удар по Чонгарскому мосту утром 29 июля", - говорилось в сообщении в Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций.

До этого херсонский коллаборант Владимир Сальдо заявлял о якобы отражении украинской атаки на железную дорогу в Чонгаре - туда, по его словам, летело 12 ракет Storm Shadow и все они якобы были сбиты российским ПВО.

Это уже вторая атака на мосты в Чонгаре, первая произошла месяц назад - 22 июня. Тогда РФ тоже заявила об атаке с помощью ракет Storm Shadow, что позже подтвердили и в украинском Генштабе.

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