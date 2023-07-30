Удар по Чонгарскому мосту: спутниковые снимки подтверждают попадание

Появились спутниковые снимки после атаки ВСУ на мост в Чонгарском перешейке - они показывают, что он действительно поврежден.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию OSINT-исследователя Гиденори Ватанаве.
Он сравнил снимки от 24 и 30 июля, отметив поврежденный участок моста. Также аналитик отметил, что севернее моста стоит поезд.
#Chongar Bridge на 24 и 30 июля. The red framed area appears to be damaged. Train is visible to the north. https://t.co/n93QqEc4qY pic.twitter.com/iTo6v6YRDc — 渡邉英徳 wtnv (@hwtnv) July 30, 2023
Вчера, 29 июля, Силы обороны Украины заявили об уже второй успешной атаке по Чонгарскому мосту.
"Силы обороны успешно нанесли удар по Чонгарскому мосту утром 29 июля", - говорилось в сообщении в Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций.
До этого херсонский коллаборант Владимир Сальдо заявлял о якобы отражении украинской атаки на железную дорогу в Чонгаре - туда, по его словам, летело 12 ракет Storm Shadow и все они якобы были сбиты российским ПВО.
Это уже вторая атака на мосты в Чонгаре, первая произошла месяц назад - 22 июня. Тогда РФ тоже заявила об атаке с помощью ракет Storm Shadow, что позже подтвердили и в украинском Генштабе.
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