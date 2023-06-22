Удар по Чонгарскому мосту могли нанести ракетой Storm Shadow, однако есть сомнения, - эксперты

Что говорит российская сторона?

Сегодня утром в районе населенного пункта Чонгар на границе Херсонской области и Крыма прогремели взрывы. Позже стало известно о повреждении Чонгарского моста.

Стоит отметить, что россияне сразу заявили о якобы ударе дальнобойными ракетами Storm Shadow. Согласно заявлению российского Следкома, всего было выпущено четыре ракеты. Также были опубликованы кадры обломков с маркировкой французской MBDA, которая является разработчиком и производителем Storm Shadow.

Storm Shadow, в свою очередь, предназначены для поражения важных объектов, которые могут быть защищены средствами ПВО. Благодаря своей операционной дальности, которая составляет 560 километров, теоретически, Чонгарский мост действительно могла поразить именно Storm Shadow.

Мнение экспертов

Военный эксперт Владислав Селезнев отметил, что с учетом эффективности применения, россиян ждут проблемы.

"Мы должны понимать, что технические возможности наносить ракетное поражение на расстоянии более 120 км - это компетенция только Storm Shadow. Наши HIMARS (системы залпового огня, - ред.) на таких расстояниях не работают", - пояснил эксперт.

В то же время есть и другое мнение. По словам военно-политического эксперта группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, судя по повреждениям, на мост прилетело далеко не полтонны взрывчатого вещества.

"Есть у меня сомнения. Потому что у Storm Shadow боевая часть проникающего типа с массой взрывчатого вещества 450 кг. Если бы это были Storm Shadow, от этого моста ничего не осталось бы. Поэтому я не исключаю, что это могла быть другая ракета с мощностью боевой части не более 100 кг", - добавил он.