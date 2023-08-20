Удар по Чернигову. Идут следственные действия по проведению выставки в драмтеатре, - ОВА

"Организаторы обратились с письмом, что они будут проводить закрытую встречу представителей бизнеса и волонтеров. Попросили нас обеспечить охрану общественного порядка и медицинское дежурство. Это мероприятие не предусматривало привлечения зрителей. Сейчас по этому вопросу продолжаются следственные действия, следователи установят все обставить", - объяснил он.

Как отметил Чаус, по его данным, посторонних посетителей в драмтеатре Чернигова в момент удара не было, но это должно установить следствие.

"Сработал сигнал воздушной тревоги, организаторы и участники спустились в укрытие, находились там до завершения воздушной тревоги. То есть они были в укрытии, когда в театр прилетела ракета. Среди участников очень мало пострадавших. Большинство пострадавших - это люди, которые заходили и проходили рядом, проезжали на транспорте", - добавил глава ОВА.

Ракетный удар по центру Чернигова

Вчера, 19 августа, во время воздушной тревоги в Чернигове раздались мощные взрывы. Местные власти подтвердили, что оккупанты ракетой "Искандер" ударили по центру города. В момент атаки там находилось много людей.

В результате атаки поврежден драматический театр, площадь, здания суда, Черниговской ОВА, магазины и другие общественные заведения. Пострадали 148 человек, среди них семеро погибших.

В момент удара в драмтеатре проходила заранее анонсированная выставка дронов. Организаторы заявляют, что согласовали проведение мероприятия с властями.

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