Удар по дому в Сумах: погибли восемь человек, среди них есть дети (фото, видео)
Россияне ударили по жилому дому в Сумах в воскресенье, 17 ноября. Вражеская атака унесла жизни 8 человек, среди них ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Сумской области и заявление украинского президента Владимира Зеленского.
По данным следствия, сегодня вечером, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты нанесли ракетный удар по густонаселенному жилому микрорайону в городе Сумы.
"В результате атаки врага, по состоянию на 22:00, известно о гибели 8 человек, среди которых 1 ребенок, еще 10 местных жителей получили ранения", - сообщили в прокуратуре.
В то же время известно, что повреждено не менее 10 многоэтажек и транспортных средств.
"Ракетный удар по девятиэтажному дому в Сумах. Все необходимые службы уже на месте, проводится спасательная операция. Мои соболезнования семьям и близким. Преступник должен понести наказание за убийства невинных людей", - заявил Зеленский.
Обновлено в 22:42
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что более 400 человек эвакуированы из поврежденного Россией дома в Сумах.
Сейчас разворачиваются пункты несокрушимости. В свою очередь, спасатели, полицейские и все другие нужные службы помогают людям справиться с травмами и оказывают всю необходимую поддержку. Полиция документирует последствия военного преступления и принимает заявления граждан.
"К сожалению, есть жертвы: по состоянию на сейчас поступила информация о 8 погибших, среди которых 2 детей. Несколько десятков раненых. Информация постоянно уточняется. Продолжается поквартирный обход во всех многоэтажках, поврежденных в результате удара. Важно проверить каждый уголок, чтобы найти всех пострадавших", - добавил он.
Напомним, что ранее сегодня Российская Федерация нанесла удар по многоэтажке в Сумах.
Более того, сегодня Российская Федерация произвела самый масштабный обстрел за последние три месяца.
Силы ПВО сбили более 140 враждебных целей.
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