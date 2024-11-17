Удар по дому в Сумах: погибли восемь человек, среди них есть дети (фото, видео)

Россияне ударили по жилому дому в Сумах в воскресенье, 17 ноября. Вражеская атака унесла жизни 8 человек, среди них ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Сумской области и заявление украинского президента Владимира Зеленского.

По данным следствия, сегодня вечером, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты нанесли ракетный удар по густонаселенному жилому микрорайону в городе Сумы.

Фото: Россияне ударили по жилому дому в Сумах (t.me/prokuraturasumy)

"В результате атаки врага, по состоянию на 22:00, известно о гибели 8 человек, среди которых 1 ребенок, еще 10 местных жителей получили ранения", - сообщили в прокуратуре.

В то же время известно, что повреждено не менее 10 многоэтажек и транспортных средств.

"Ракетный удар по девятиэтажному дому в Сумах. Все необходимые службы уже на месте, проводится спасательная операция. Мои соболезнования семьям и близким. Преступник должен понести наказание за убийства невинных людей", - заявил Зеленский.

Обновлено в 22:42

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что более 400 человек эвакуированы из поврежденного Россией дома в Сумах.

Сейчас разворачиваются пункты несокрушимости. В свою очередь, спасатели, полицейские и все другие нужные службы помогают людям справиться с травмами и оказывают всю необходимую поддержку. Полиция документирует последствия военного преступления и принимает заявления граждан.

"К сожалению, есть жертвы: по состоянию на сейчас поступила информация о 8 погибших, среди которых 2 детей. Несколько десятков раненых. Информация постоянно уточняется. Продолжается поквартирный обход во всех многоэтажках, поврежденных в результате удара. Важно проверить каждый уголок, чтобы найти всех пострадавших", - добавил он.