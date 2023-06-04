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Удар по дому под Днепром. Россияне цинично врут об уничтожении цеха с беспилотниками

Фото: Россияне цинично врут об уничтожении цеха с беспилотниками в Днепре (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Валерия Полищук

Министерство обороны России в очередной раз цинично врет об обстреле украинских городов. В частности, в ведомстве заявили, что вчера был уничтожен цех с беспилотниками, однако на самом деле удар был нанесен по жилому дому в Днепре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"В районе города Днепропетровск (Днепр с 2016 года, - ред.) высокоточным оружием наземного базирования поражен цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов", - заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Удар по Днепру

Накануне вечером россияне ударили ракетой по Подгородненскому обществу, что в пригороде Днепра, которая попала между двумя домами. В результате часть жители оказалась под завалами, а большинство раненых были госпитализированы.

В результате обстрела пострадали 22 человека, среди которых пятеро детей. Помимо этого погибла двухлетняя девочка. Ее тело достали из-под завалов.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел и заявил, что все ответственные россияне понесут наказание.

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