Удар по дому под Днепром. Россияне цинично врут об уничтожении цеха с беспилотниками

"В районе города Днепропетровск (Днепр с 2016 года, - ред.) высокоточным оружием наземного базирования поражен цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов", - заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Удар по Днепру

Накануне вечером россияне ударили ракетой по Подгородненскому обществу, что в пригороде Днепра, которая попала между двумя домами. В результате часть жители оказалась под завалами, а большинство раненых были госпитализированы.

В результате обстрела пострадали 22 человека, среди которых пятеро детей. Помимо этого погибла двухлетняя девочка. Ее тело достали из-под завалов.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел и заявил, что все ответственные россияне понесут наказание.

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