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Удар по дому в Днепре: 15 человек спасли, много раненых

Фото: удар по дому в Днепре (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Сергей Пышкин

Российские ничтожества во время масштабной тревоги попали по многоквартирному дому в Днепре. Предварительно известно о десяти пострадавших гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

По состоянию на 16:20 в разрушенном подъезде жилого дома спасены 15 гражданских.

Как отметил Тимошенко, тушение пожара и спасение людей продолжаются.

По словам главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, предварительно известно о 10 пострадавших, среди которых:

  • двое детей;
  • трое в тяжелом состоянии.

Все пострадавшие были госпитализированы.

Также Резниченко поделился дополнительными кадрами террористического удара россиян.

Фото: удар по дому в Днепре (https://t.me/dnipropetrovskaODA)

Обновлено в 17:25

Согласно сообщению Резниченко, были госпитализированы уже 18 гражданских, среди которых двое детей.

"Под обломками разрушенного дома еще есть люди. Спасательная операция продолжается", - пишет глава ОГА.

Напомним, РБК-Украина раскрывает все подробности массированного обстрела со стороны России по территории Украины 14 января в режиме онлайн.

Также во время масштабной тревоги российские военные попали по многоквартирному дому в Днепре. В настоящее время под завалами находятся гражданские.

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