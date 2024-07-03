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Удар по многоэтажке в Днепре. Под завалами обнаружили тело еще одного человека

Среда 03 июля 2024 14:48
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Удар по многоэтажке в Днепре. Под завалами обнаружили тело еще одного человека Фото: последствия удара по многоэтажке в Днепре (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Число погибших в результате российского удара по многоэтажке Днепра, 28 июня, снова возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова в марафоне "Суспільне Студія".

По словам Филатова, сейчас известно о трех погибших. Под завалами многоэтажки обнаружили тело еще одного человека.

Стоит добавить, что только вчера, 2 июля, спасатели достали тело второй жертвы. Как рассказывал глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак, на тот момент было разобрано около 70% конструкций.

Ракетный обстрел Днепра 28 июня

При обстреле российские террористы также попали в жилую многоэтажку. В результате удара в одном из подъездов дома разрушены квартиры с 8 по 11 этаж.

Теперь известно о:

  • 3 погибших;
  • 12 пострадавших, среди которых есть ребенок.

После обстрела Днепра президент Владимир Зеленский заявил о подготовке новых решений для защиты граждан.

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