Удар по многоэтажке в Днепре. Спасатели обнаружили тело еще одной жертвы

В Днепре спасатели обнаружили тело женщины под завалами многоэтажки , которую враг обстрелял 28 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака.

"Ночью (2 июля, - ред.) в днепровском доме, который враг изуродовал в пятницу (28 июня, - ред.), спасатели обнаружили тело женщины. Таким образом, уже известно о двух людях, погибших в тот трагический вечер", - заявил Лысак.

Председатель ОГА отметил, что на месте событий продолжаются работы. Сейчас разобрано около 70% конструкций.

Ракетный удар по многоэтажке в Днепре

28 июня, во время обстрела Днепра, враг попал по жилой многоэтажке. Согласно данным спасателей, в одном из подъездов дома разрушены квартиры с 8 по 11 этаж.

Сейчас известно о:

2 погибших;

12 пострадавших, среди которых есть ребенок.

Президент Владимир Зеленский после удара России по Днепру заявил о подготовке новых решений для защиты граждан от российского террора и обстрелов.