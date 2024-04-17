ВСУ атаковали аэродром в Джанкое. Могли быть поражены С-400 и район пункта управления РФ

Так, источники в Силах обороны сказали РБК-Украина, что удары по Джанкою - это результат успешных действий ВСУ. Но последствия и результаты удара еще точно не известны.

В то же время партизанское движение "Атеш" уже выяснило некоторые подробности о том, куда именно "прилетело" в Джанкое.

"Мы подтверждаем успешность ряда ударов, которые были нанесены ночью на территории Джанкойского аэродрома", - говорится в сообщении партизан.

Детонация и поражение С-400

В частности, агенты "Атеш" потверждают детонацию на объекте.

"Ранее, на этой локации наши агенты фиксировали подвоз длинных ящиков в оборудованные капониры", - отмечают в движении.

Кроме того, по данным партизан, удалось поразить новейший комплекс С-400 "со взрывом пусковой установки и серьезными повреждениями остальных машин комплекса".

"Оккупанты верили в свой новейший комплекс ПВО настолько, что размещали склады с ракетами непосредственно возле пусковой установки", - говорят в "Атеш".

Поражение в районе командного пункта оккупантов

Также они зафиксировали и серьезное поражение в районе командного пункта 5-го зенитного ракетного дивизиона 18-го зенитного ракетного полка 31-й дивизии ПВО 4-й армии ВКС ВСУ.

"Из соображений безопасности наших агентов мы воздержимся от раскрытия дополнительной информации. Подробности переданы Силам обороны Украины", - отметили в "Атеш".

Взрывы в Джанкое

Российские оккупанты после оккупации Крыма превратили Джанкой в хаб для переброски живой силы и техники на фронт в Украину. При этом ранее военное руководство Украины не раз высказывало тезис про то, что российские объекты в Крыму являются законными целями для ударов.

В частности, сегодня этот тезис повторила и спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, комментируя удар по аэродрому в Джанкое 17 апреля, следствием которого стали взрывы и пожар. Она не стала сильно распространяться о последствиях ударов, порекомендовав дождаться официального сообщения от Генштаба ВСУ.

Ранее РБК-Украина рассказывало, какие еще аэродромы использует РФ в Крыму в военных целях. Подробнее - в материале.