RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ атаковали аэродром в Джанкое. Могли быть поражены С-400 и район пункта управления РФ

Фото: что известно о последствиях "прилетов" по аэродрому в Джанкое 17 апреля (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталия Гурковская

Появились некоторые подробности последствий удара по аэродрому во временно оккупированном Джанкое (Крым).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в Силах обороны, Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

Так, источники в Силах обороны сказали РБК-Украина, что удары по Джанкою - это результат успешных действий ВСУ. Но последствия и результаты удара еще точно не известны.

В то же время партизанское движение "Атеш" уже выяснило некоторые подробности о том, куда именно "прилетело" в Джанкое.

"Мы подтверждаем успешность ряда ударов, которые были нанесены ночью на территории Джанкойского аэродрома", - говорится в сообщении партизан.

Детонация и поражение С-400

В частности, агенты "Атеш" потверждают детонацию на объекте.

"Ранее, на этой локации наши агенты фиксировали подвоз длинных ящиков в оборудованные капониры", - отмечают в движении.

Кроме того, по данным партизан, удалось поразить новейший комплекс С-400 "со взрывом пусковой установки и серьезными повреждениями остальных машин комплекса".

"Оккупанты верили в свой новейший комплекс ПВО настолько, что размещали склады с ракетами непосредственно возле пусковой установки", - говорят в "Атеш".

Поражение в районе командного пункта оккупантов

Также они зафиксировали и серьезное поражение в районе командного пункта 5-го зенитного ракетного дивизиона 18-го зенитного ракетного полка 31-й дивизии ПВО 4-й армии ВКС ВСУ.

"Из соображений безопасности наших агентов мы воздержимся от раскрытия дополнительной информации. Подробности переданы Силам обороны Украины", - отметили в "Атеш".

Взрывы в Джанкое

Российские оккупанты после оккупации Крыма превратили Джанкой в хаб для переброски живой силы и техники на фронт в Украину. При этом ранее военное руководство Украины не раз высказывало тезис про то, что российские объекты в Крыму являются законными целями для ударов.

В частности, сегодня этот тезис повторила и спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, комментируя удар по аэродрому в Джанкое 17 апреля, следствием которого стали взрывы и пожар. Она не стала сильно распространяться о последствиях ударов, порекомендовав дождаться официального сообщения от Генштаба ВСУ.

Ранее РБК-Украина рассказывало, какие еще аэродромы использует РФ в Крыму в военных целях. Подробнее - в материале

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КрымДжанкойВзрывы