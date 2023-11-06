Удар по 128-й бригаде. Зеленский сообщил об отстранении командира на время расследования

"Командир бригады отстранен на время следствия. Вся ситуация разбирается поминутно", - отметил президент.

По его словам, будет установлено, кто конкретно нарушил правила по безопасности людей в районе доступа аэроразведки врага.

Информация от Генштаба

"На время проведения служебного расследования по факту гибели личного состава 03.11.2023, командир 128 отдельной горно-штурмовой бригады отстранен от исполнения обязанностей по должности по решению главнокомандующего Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что материалы расследования после его завершения будут переданы правоохранительным органам.

Удар по личному составу 128-й бригады в Запорожской области

РФ ударила по личному составу 128-й ОГШб Закарпатской бригады в Запорожской области. В этот момент проходило торжественное вручение наград ко Дню артиллериста, 3 ноября.

Министр обороны Рустем Умеров и ВСУ подтвердили удар ракетой "Искандер-М" по скоплению военных. В результате обстрела погибли военнослужащие, ранения получили около 30 человек, в том числе и гражданских.

Сегодня стало известно, что во время удара РФ по личному составу 128-й бригады в Запорожской области погибли 19 военных.

Все, что известно о гибели бойцов 128 бригады, реакции власти и кто ведет проверку - читайте в материале РБК-Украина.