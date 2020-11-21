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Віддалена робота і масковий режим: Сербія посилює карантин

Белград, Субота 21 листопада 2020 16:23
Віддалена робота і масковий режим: Сербія посилює карантин
Фото: дівчата в масках (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Уряд Сербії ввело нові обмеження через коронавірус. Зокрема, скорочується графік роботи всіх розважальних закладів.

Про це повідомляє прес-служба кабміну Сербії.

З вівторка всі кафе, ресторани, клуби та торговельні центри повинні закриватися о 18:00. При цьому жителі країни зобов'язані носити маски в закритих приміщеннях і на відкритому повітрі в ситуаціях, де контакти з людьми неминучі.

Також забороняються зборів в групах понад п'ять осіб. Також жителів переводять на віддалену роботу, чиї обов'язки це дозволяють.

Крім того, обмежується наповнюваність громадського транспорту.

Вводиться суворий контроль за дотриманням заходів захисту, ізоляції і карантину.

Нові обмеження набирають чинності 24 листопада і вводяться на 10 днів з можливістю продовження.

Нагадаємо, раніше в Сербії ввели обов'язковий масковий режим на відкритому просторі, а також заборонили збиратися групами більше ніж десять осіб.

Крім того, 8 липня Сербія оголосила комендантську годину з-за чого в країні почалися акції протестів.

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