Віддалена робота і масковий режим: Сербія посилює карантин

Фото: дівчата в масках (УНІАН)

Уряд Сербії ввело нові обмеження через коронавірус. Зокрема, скорочується графік роботи всіх розважальних закладів.

Про це повідомляє прес-служба кабміну Сербії.

З вівторка всі кафе, ресторани, клуби та торговельні центри повинні закриватися о 18:00. При цьому жителі країни зобов'язані носити маски в закритих приміщеннях і на відкритому повітрі в ситуаціях, де контакти з людьми неминучі.

Також забороняються зборів в групах понад п'ять осіб. Також жителів переводять на віддалену роботу, чиї обов'язки це дозволяють.

Крім того, обмежується наповнюваність громадського транспорту.

Вводиться суворий контроль за дотриманням заходів захисту, ізоляції і карантину.

Нові обмеження набирають чинності 24 листопада і вводяться на 10 днів з можливістю продовження.

Нагадаємо, раніше в Сербії ввели обов'язковий масковий режим на відкритому просторі, а також заборонили збиратися групами більше ніж десять осіб.

Крім того, 8 липня Сербія оголосила комендантську годину з-за чого в країні почалися акції протестів.