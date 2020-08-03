Не врахували епідфактор на курортах: Туреччина заявила про зростання випадків коронавірусу

У Туреччині спостерігається зростання випадків зараження коронавірусом. Основною причиною є недостатні карантинні обмеження, введені на курортах і під час релігійних святкувань.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа в Twitter.

За його словами, якщо раніше зростання захворюваності спостерігався в декількох провінційних регіонах, то зараз можна говорити про відновлення поширення вірусу на рівні країни.

"На жаль, епідемічний фактор не був достатньою мірою врахований під час святкування Ураза-байрам, на курортах. Ми стурбовані збільшенням числа випадків, раніше обмежених деякими провінціями, які найближчими днями виникають по всій країні", - заявив міністр.

Туреччина приборкала коронавірус в кінці квітня. Епідситуація почала поліпшуватися, з травня країна вийшла на плато.

Протягом останнього тижня турецька влада реєструє щоденне незначне зростання нових хворих на COVID-19. За останню добу було виявлено 995 випадків зараження.

Нагадаємо, раніше в Туреччині розповіли, посилять правила в'їзду для українців цього літа.

Також повідомлялося про масове ігнорування туристами карантинних правил в Туреччині.