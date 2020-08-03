Не учли эпидфактор на курортах: Турция заявила о росте случаев коронавируса

В Турции наблюдается рост случаев заражения коронавирусом. Основной причиной является недостаточные карантинные ограничения, введенные на курортах и во время религиозных празднований.

Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в Twitter.

По его словам, если ранее рост заболеваемости наблюдался в нескольких провинциальных регионах, то сейчас можно говорить о возобновлении распространения вируса на уровне страны.

"К сожалению, эпидемический фактор не был в достаточной степени учтен во время празднования Ураза-байрам, на курортах. Мы обеспокоены увеличением числа случаев, ранее ограниченных некоторыми провинциями, которые в ближайшие дни возникают по всей стране", - заявил министр.

Турция обуздала коронавирус в конце апреля. Эпидситуация начала улучшаться, с мая страна вышла на плато.

Последнюю неделю турецкие власти регистрируют ежедневный незначительный рост новых больных COVID-19. За последние сутки было выявлено 995 случаев заражения.

Напомним, ранее в Турции рассказали, ужесточат ли правила въезда для украинцев этим летом.

Также сообщалось о массовом игнорировании туристами карантинных правил в Турции.