Из училища во Львовской области отчислили студентов, которые избили первокурсников

Студентов, которые избили первокурсников в Червоненском высшем профессиональном училище во Львовской области, отчислили и выселили из общежития.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Департамента образования и науки Львовской ОВА.

Департамент заявил, что "категорически осуждает любые проявления травли" участников образовательного процесса.

В ведомстве также сообщили, что виновники были отчислены из Червоненского высшего профессионального училища и выселены из общежития.

"Позорный случай, произошедший недавно в одном из заведений, абсолютно не приемлем ни с моральной, ни нравственной, ни правовой точки зрения. Лица, учившие недопустимые действия, понесут ответственность перед законом после расследования полиции, куда обратилось руководство заведения. Кроме этого, за неуважение к достоинству других участников образовательного процесса нарушители отчислены из заведения и выдворены из общежития", - говорится в сообщении департамента.

Там также напомнили, что по закону родители обязаны воспитывать у детей уважение достоинства, прав, свобод и законных интересов человека, а также пообещали принять меры по предотвращению и противодействию травле в учебных заведениях.

Что предшествовало

Напомним, вчера сообщалось, что в училище во Львовской области избили студентов первого курса.

Как отмечается, 8 декабря правоохранители во время мониторинга соцсетей нашли видео, на котором несколько молодых ребят, вероятно, студентов старших курсов одного из учебных заведений, в присутствии многих очевидцев поочередно наносили удары в голову и в грудь другим ребятам.

При этом старшекурсники использовали боксерскую перчатку, избивая студентов первого курса.

В сети пишут, что старшекурсники устроили новеньким "посвящением" в общежитии.

Полиция установила, что инцидент произошел еще в октябре в общежитии профессионального училища, расположенного в одном из сел Золочевского района. Все участники происшествия установлены.

Правоохранители возбудили дело по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы сроком до четырех лет.