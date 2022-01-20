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Які документи повинні зберігати ФОПи при використанні касових апаратів: роз'яснення ДПС

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Україна, Четвер 20 січня 2022 06:30
Які документи повинні зберігати ФОПи при використанні касових апаратів: роз'яснення ДПС Фото: ФОПи повинні зберігати документи при використанні касових апаратів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

З 1 січня 2022 року ФОП - платники єдиного податку другої, третьої та четвертої груп зобов’язані застосовувати РРО та/або програмні РРО при здійсненні розрахункових операцій незалежно від виду діяльності та обсягу доходу. Державна податкова служба дала роз'яснення щодо того, які потрібно зберігати документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головне управління ДПС у м. Києві.

Які потрібно зберігати документи

За даними ДПС, суб’єкти господарювання, які використовують РРО для здійснення розрахункових операцій у готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також здійснення операцій з приймання готівки для подальшого її переказу, зобов’язані, зокрема:

  • у кінці робочого дня (зміни) створювати у паперовій та/або електронній формі (крім автоматів з продажу товарів (послуг) фіскальні звітні чеки у разі здійснення розрахункових операцій;
  • створювати контрольні стрічки у паперовій та/або електронній формі і забезпечувати їх зберігання на РРО (крім автоматів з продажу товарів (послуг)) протягом трьох років;
  • створювати в паперовій та/або електронній формі X-звіти, Z-звіти та інші документи, що передбачені документацією на РРО, відповідно до законодавства;
  • зберігати на місці проведення розрахунків реєстраційне посвідчення та останню довідку про опломбування РРО або їх копії.

Кому не потрібно застосовувати касові апарати

Водночас ФОП - платники єдиного податку першої групи які здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню, не використовують працю найманих осіб, з 1 січня 2022 року не застосовують РРО/програмні РРО.

Нагадаємо, відповідно до Податкового кодексу України з 1 січня 2022 року платники єдиного податку другої-четвертої груп, які проводять готівкові розрахунки, повинні застосовувати у своїй діяльності реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій.

Санкції за порушення використання касових апаратів передбачають штраф у розмірі 100% вартості проданих із порушенням товарів, а за наступні - вже 150% вартості товару.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада України 17 грудня провалила перенесення обов'язкового введення касових апаратів для ФОПів (фізичних осіб-підприємців) ще на один рік.

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