Рада ООН з прав людини визнала право людей на чисте довкілля

У європейському відділенні ООН в Женеві прийнята резолюція про право людини на здорове і чисте навколишнє середовище. Крім того, прийнята резолюція про призначення на трирічний період Спеціального доповідача з питання про заохочення і захист прав людини в контексті зміни клімату.

Резолюції було схвалено на 48-й сесії Ради ООН з прав людини. В одній з них Рада вперше визнала, що чисте, здорове і стійке навколишнє середовище - це невід'ємне право людини, а інший - заснувала мандат Спеціального доповідача.

Першу, яка стосується права на здорове середовище, підтримали 43 держави. Чотири - Індія, Китай, Японія і Росія - утрималися. Другу, яка засновує мандат спецдоповідача, підтримали 42 держави, чотири - Індія, Еритрея, Китай і Японія - при голосуванні утрималися, а Росія - проголосувала проти.

"Рішучі дії Ради з прав людини в тому, що стосується визнання права на чисте, здорове і стійке навколишнє середовище, спрямовані на захист людей і планети - повітря, яким ми дихаємо, води, яку ми п'ємо, їжі, яку ми їмо. Це відноситься також і до захисту природних систем, що лежать в основі забезпечення життя і засобів до існування всіх людей, де б вони не жили", - сказала верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет.

Вона нагадала, що давно закликала до такого кроку, і висловила задоволення тим, що сьогоднішні рішення Ради "однозначно визнають деградацію навколишнього середовища і зміна клімату в якості взаємопов'язаних криз в області прав людини".