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Вчені оцінили число заражених коронавірусом в китайському Ухані

Новини » В світі     01.02.2020 - 17:12
Вчені оцінили число заражених коронавірусом в китайському Ухані
Ілюстративне фото (news.cn)

В епіцентрі спалаху коронавіруса число заражених йде на десятки тисяч

Число заражених новим коронавірусом у китайському місті Ухань провінції Хубей становить 75 815 осіб. Про це свідчать дані вчених університету, повідомляє South China Morning Post.

Дослідження базується на припущенні, що кожен інфікований чоловік міг передати вірус 2,68 іншим. За оцінками, така загальна кількість станом на вівторок.

Між тим, число нових підтверджених випадків та смертей від коронавірусу в материковому Китаї досягло рекордних денних рівнів.

Влада провінції Хубей, епіцентру спалаху, повідомила про 45 нових смертельних випадків і 1347 нових підтверджених випадках в суботу - обидва денні максимуми. За повідомленнями комісії з охорони здоров'я провінції Хубей, 33 з нещодавно зареєстрованих випадків смерті були в Ухані, столиці провінції.

Також в суботу Хуанганг - місто з населенням близько 7,4 мільйона осіб - першим в Хубей наклало суворі обмеження на людей, що залишають свої будинки. Влада заявила, що лише одному члену сім'ї дозволяється купувати предмети першої необхідності кожні два дні.

У той час, як Пекін намагається стримати спалах, інфекція поширилася на всі 31 провінції материкового Китаю, муніципалітети і автономні райони, а також, принаймні, на 22 інші країни.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на ранок 1 лютого 2020 року у світі зареєстровано 11 374 лабораторно підтверджених випадків новій коронавирусної інфекції (2019-нCoV), у тому числі 259 смертельних випадків.

Нагадаємо, спалах коронавірусу стався наприкінці минулого року в китайському місті Ухань провінції Хубей. Пізніше вірус почав поширюватися по всій країні, а також за кордоном. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах китайського коронавірусу надзвичайною ситуацією міжнародного значення.

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