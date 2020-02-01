Ученые оценили число зараженных коронавирусом в китайском Ухане

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В эпицентре вспышки коронавируса число зараженных идет на десятки тысяч

Число зараженных новым коронавирусом в китайском городе Ухань в провинции Хубэй составляет 75 815 человек. Об этом свидетельствуют данные ученых Гонконгского университета, сообщает South China Morning Post.

Исследование основано на предположении, что каждый зараженный человек мог передать вирус 2,68 другим. По оценкам, такое общее количество было по состоянию на вторник.

Между тем, число новых подтвержденных случаев и смертей от коронавируса в материковом Китае достигло рекордных дневных уровней.

Власти провинции Хубэй, эпицентра вспышки, сообщили о 45 новых смертельных случаях и 1347 новых подтвержденных случаях в субботу - оба дневных максимума. По сообщениям комиссии по здравоохранению провинции Хубэй, 33 из недавно зарегистрированных случаев смерти были в Ухане, столице провинции.

Также в субботу Хуанганг - город с населением около 7,4 миллиона человек - первым в Хубэй наложил строгие ограничения на людей, покидающих свои дома. Власти заявили, что только одному члену семьи разрешается покупать предметы первой необходимости каждые два дня.

По мере того, как Пекин пытается сдержать вспышку, инфекция распространилась на все 31 провинции материкового Китая, муниципалитеты и автономные районы, а также, по крайней мере, на 22 другие страны.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на утро 1 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 11 374 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (2019-нCoV), в том числе 259 смертельных случаев.

Напомним, вспышка коронавируса произошел в конце прошлого года в китайском городе Ухань провинции Хубэй. Позже вирус начал распространяться по всей стране, а также за рубежом. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку китайского коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.