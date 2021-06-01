ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Чорна цвіль" дісталася до Іраку: є перші жертви

Новость на русском →
Вівторок 01 червня 2021 21:53
"Чорна цвіль" дісталася до Іраку: є перші жертви Фото: в Іраку від" чорної цвілі " померли дві людини (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

В Іраку підтвердили зараження мукормікозом, також відомим як "чорна цвіль". Від хвороби померли дві людини.

Про це повідомляє видання Rudaw.

За словами прес-секретаря департаменту охорони здоров'я Іраку Дхі-Кар Аммар Аль-Замілі, перша жертва померла в місті Насирія. Про те, що він захворів "чорною цвіллю" стало відомо, коли видавали свідоцтво про смерть загиблого.

"Випадки появи чорної цвілі виникають в результаті ускладнень, викликаних зараженням коронавірусом, через ослаблення імунітету", - заявив він.

Спікер Департаменту також додав, що в країні зареєстровано ще чотири випадки зараження "чорною пліснявою".

Нагадавши, в Індії від мукормікозу постраждали понад 9 тисяч осіб. При цьому 250 осіб померли від грибкового захворювання.

Хвороба вражає легені, очі та інші органи і калічить людей.

Крім того, вчені виявили, що вакцини від коронавірусу ефективні від штаму, який з'явився в Індії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Ірак вирус Коронавірус
NEWS
Кремль про транзит газу по Україні: відмови не буде після запуску "Північного потоку-2"
Кремль про транзит газу по Україні: відмови не буде після запуску "Північного потоку-2"
DAILY
По той бік закону. Чим завершилися гучні справи щодо поліцейського свавілля
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна По той бік закону. Чим завершилися гучні справи щодо поліцейського свавілля