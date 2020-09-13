Навчання Слов'янське братерство-2020: Росія відправляє в Білорусь військових і техніку

Близько 300 російських військовослужбовців і близько 70 одиниць бойової та спеціальної техніки вирушать в Білорусь. Вони повинні взяти участь у військових навчаннях Слов'янське братерство-2020, в яких також бере участь Білорусь.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Росії.

Спільні тактичні навчання білоруських і російських військових Слов'янське братерство пройдуть з 14 по 25 вересня на полігоні "Брестський" в Білорусі.

"Всього в навчаннях буде задіяно близько 300 російських військовослужбовців і близько 70 одиниць бойової та спеціальної техніки. В ході маневрів десантники двох країн відпрацюють взаємодію і злагодженість при виконанні тактичних завдань. Російські військові будуть доставлені на місце проведення маневрів залізничним транспортом", - йдеться в повідомленні.

Ці навчання проходять щорічно на територіях країн-учасниць. У 2019 році маневри проходили в Сербії. У 2020 році Сербія відмовилася від навчань через ультиматум ЄС.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявляв, що Росія підготувала силовиків для відправки в Білорусь для врегулювання конфлікту. У Кремлі тоді заявили, що цей резерв складається із з'єднань, які зможуть перешкодити "екстремістським діям" в Білорусі.