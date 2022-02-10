Навчання Росії та Білорусі: США зв'язалися з Мінськом, щоб "знизити ймовірність прорахунку"

На тлі старту російсько-білоруських навчань "Союзна рішучість - 2022" Вашингтон зв'язався з Мінськом, щоб обговорити питання безпеки. А також щоб "знизити ймовірність прорахунку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Fox News Люка Томлінсона.

"Під час телефонної розмови сторони обговорили питання безпеки", - йдеться в повідомленні.

Факт такої розмови підтвердили і в Міноборони Білорусі.

Повідомляється, що сьогодні голова Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Марк Міллі подзвонив начальнику Генштабу Збройних сил Білорусі, "щоб знизити ймовірність прорахунку" під час спільних російсько-білоруських навчань "Союзна рішучість - 2022".

Нагадаємо, сьогодні почалися спільні російсько-білоруські навчання, які триватимуть до 20 лютого. За інформацією Міноборони РФ, метою цих навчань є відпрацювання завдань з припинення і відбиття зовнішньої агресії.

До цього Росія провела перекидання військ до Білорусі, яку в НАТО назвали найбільшою з часів холодної війни.