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Навчання Росії та Білорусі: США зв'язалися з Мінськом, щоб "знизити ймовірність прорахунку"

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Вашингтон, Четвер 10 лютого 2022 19:18
Навчання Росії та Білорусі: США зв'язалися з Мінськом, щоб "знизити ймовірність прорахунку" Фото: РФ і Білорусь почали спільні навчання "Союзна рішучість-2022" (mil.ru)
Автор: Артем Горовенко

На тлі старту російсько-білоруських навчань "Союзна рішучість - 2022" Вашингтон зв'язався з Мінськом, щоб обговорити питання безпеки. А також щоб "знизити ймовірність прорахунку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Fox News Люка Томлінсона.

Повідомляється, що сьогодні голова Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Марк Міллі подзвонив начальнику Генштабу Збройних сил Білорусі, "щоб знизити ймовірність прорахунку" під час спільних російсько-білоруських навчань "Союзна рішучість - 2022".

Факт такої розмови підтвердили і в Міноборони Білорусі.

"Під час телефонної розмови сторони обговорили питання безпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні почалися спільні російсько-білоруські навчання, які триватимуть до 20 лютого. За інформацією Міноборони РФ, метою цих навчань є відпрацювання завдань з припинення і відбиття зовнішньої агресії.

До цього Росія провела перекидання військ до Білорусі, яку в НАТО назвали найбільшою з часів холодної війни.

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