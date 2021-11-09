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Збори без "зеленої карти": в Ізраїлі пом'якшать карантинні обмеження

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Тель-Авів, Вівторок 09 листопада 2021 23:41
Збори без "зеленої карти": в Ізраїлі пом'якшать карантинні обмеження Фото: в Ізраїлі з 11 листопада пом'якшать карантинні обмеження (pixabay.com)
Автор: Артур Родивилов

Влада Ізраїлю погодила рішення про скасування основних обмежень на збори на відкритому просторі і скасування "зеленого стандарту" в місцях з низьким рівнем ризику зараження коронавірусом. Нові правила набудуть чинності 11 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прем'єр-міністра Ізраїлю.

Які обмеження будуть зняті або полегшені:

  • Будуть скасовані основні обмеження на зібрання людей на відкритому просторі.
  • На відкритих майданчиках можна буде проводити будь-які культурні, спортивні та релігійні заходи без вимоги наявності "зеленої карти" в учасників, якщо їх збирається не більше 1000 осіб.
  • У закритих приміщеннях можна буде проводити будь-які культурні, спортивні та релігійні заходи без вимоги наявності "зеленої карти" в учасників, якщо їх збирається не більше 100 осіб.
  • Максимально допустима кількість людей в банкетних залах (в закритих приміщеннях) буде збільшено до 600 осіб, за умови дотримання "зеленого стандарту". Якщо банкети влаштовуються на відкритих майданчиках, кількість учасників не обмежується, але буде потрібно дотримання "зеленого стандарту".
  • Скасовується вимога носіння захисної маски на відкритому просторі на зборах понад 100 осіб. У закритих приміщеннях як і раніше потрібна наявність захисної маски.

Найближчим часом МОЗ разом з комісією Кнесету з питань освіти, культури і спорту розробить план, який полегшить проведення культурних і спортивних заходів у школах.

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