Учні випускних класів повернуться до змішаної форми навчання, - Шкарлет

Українські учні випускних класів після завершення локдауну повернуться до змішаної форми навчання. В регіонах, де ситуація з коронавірусом буде контрольованою, учні 9 та 11 класів зможуть повернутися до повноцінного очного навчання.

Про це у Telegram заявив міністр освіти Сергій Шкарлет.

Він зазначив, що повернення учнів випускних класів до повноформатного навчання є вкрай необхідним і важливим.

"Після завершення посилених карантинних заходів, за сприятливої санітарно-епідемічної ситуації, учні випускних класів повернуться до змішаної форми навчання. В областях, де показники захворюваності COVID-19 будуть контрольованими, буду підіймати питання про повернення школярів 9-х та 11-х класів за парти", - заявив Шкарлет.

Міністр зазначив, що також планується відновлення повноформатного або змішаного навчання для школярів інших класів.

"Тривають відповідні консультації з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим та головним державним санітарним лікарем Віктором Ляшко", - додав він.

Раніше Шкарлет повідомляв, що після локдауну молодші класи зможуть повернутися до повноформатного навчання.

Також РБК-Україна писало, що влада Києва просили уряд відновити очне навчання молодшої школи.