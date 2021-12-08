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Перебував у міжнародному розшуку: в аеропорту Одеси затримали іноземця

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Одеса, Середа 08 грудня 2021 11:53
Перебував у міжнародному розшуку: в аеропорту Одеси затримали іноземця Фото: в аеропорту Одеси затримали іноземця (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Іванна Шовкун

У вівторок, 7 грудня, в аеропорту Одеси прикордонники затримали іноземця, який перебував у міжнародному розшуку. Його розшукували за скоєння низки кримінальних злочинів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС.

Затриманим іноземцем виявився 74-річний громадянин Німеччини. Він прибув до Одеси рейсом зі Стамбула (Туреччина).

Зазначають, що під час контролю прикордонники зафіксували спрацювання бази даних Інтерполу на дані іноземця. Чоловіка одразу затримали.

Солдати прикордонної служби встановили, що його розшукують правоохоронці на батьківщині за злочини, які передбачені чотирма статтями Кримінального Кодексу Федеративної Республіки Німеччини, пов'язаними з шахрайством.

Фото: в аеропорту Одеси затримали злочинця (mvs.gov.ua)

Про цей факт прикордонники повідомили в українське бюро Інтерполу у Києві, а затриманого передали співробітникам Національної поліції.

Нагадаємо, польські правоохоронці затримали українця за перевезення нелегальних мігрантів. З ним також діяли громадяни інших країн.

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Служба безпеки України Одеса
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