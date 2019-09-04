Учасницю смертельної ДТП у Харкові Зайцеву етапували до колонії

Одну з винуватців дорожньо-транспортної пригоди у Харкові, жертвами якої стали 6 людей, Олену Зайцеву етапували до колонії в Дніпропетровській області. Про це повідомила адвокат засудженої Юлія Плетньова, передають "Коментарі. Харків".

За словами адвоката, Зайцева, яка була засуджена до 10 років позбавлення волі, у понеділок, 2 вересня, була етапована до колонії.

Крім того, джерело видання повідомило, що Зайцеву було етаповано до Покровського виправного центру №79 в Дніпропетровській області.

Нагадаємо, що Київський районний суд Харкова 26 лютого оголосив вирок Олені Зайцевої та Геннадія Дронову по справі смертельного ДТП на вулиці Сумській в центрі міста. Дронову і Зайцевої дали максимальний термін - 10 років позбавлення волі.

Також РБК-Україна писало, що адвокат Зайцевої попросив суд пом'якшити покарання його підзахисній та змінити вирок на умовне покарання. Адвокат просив призначити Зайцевій покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 2 роки, а також призначити їй випробувальний термін на розсуд суду.

Додамо, що Харківський апеляційний суд вирішив залишити в силі вирок учасникам ДТП на вулиці Сумській в Харкові Олені Зайцевій та Геннадію Дронову.