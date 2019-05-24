Учасники ТКГ поінформували Зеленського про проблему звільнення заручників

Фото: Ірина Геращенко (УНІАН)

Відбулася зустріч представників української гуманітарної групи з Зеленським

Сьогодні відбулася зустріч представників української гуманітарної групи ТКГ з президентом Володимиром Зеленським, на якій було присутньо керівництво СБУ і об'єднаного центру з питань зниклих безвісти і заручників. Про це повідомила заступник голови Верховної ради Ірина Геращенко у Facebook.

Учасники переговорів робочої підгрупи з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі поінформували Зеленського про проблематику звільнення українських заручників з полону на окупованому Донбасі.

Представники ТКГ поінформували про деталі переговорів, уточнили позиції, які відстоювала українська підгрупа, прізвища та списки заручників і зниклих. Також під час зустрічі обговорювалася інша проблематика.

Нагадаємо, раніше колишній представник України в Тристоронньої контактної групи по мирному врегулюванню ситуації в Донецькій і Луганській областях Євген Марчук пояснив з яких причин не вдається провести обмін полоненими з Росією.

Додамо, раніше п'ятий президент України Петро Порошенко задовольнив заяву першого віце-спікера Верховної ради Ірини Геращенко про звільнення від виконання обов'язків уповноваженого президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.