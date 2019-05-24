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Участники ТКГ проинформировали Зеленского о проблеме освобождения заложников

Новости » Общество    24.05.2019 - 17:24
Участники ТКГ проинформировали Зеленского о проблеме освобождения заложников
Фото: Ирина Геращенко (УНИАН)

Состоялась встреча представителей украинской гуманитарной группы с Зеленским

Сегодня состоялась встреча представителей украинской гуманитарной группы ТКГ с президентом Владимиром Зеленским, на которой присутствовало руководство СБУ и объединенного центра по вопросам пропавших без вести и заложников. Об этом сообщила заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко в Facebook.

Участники переговоров рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе проинформировали Зеленского о проблематике освобождения украинских заложников из плена на оккупированном Донбассе.

Представители ТКГ проинформировали о деталях переговоров, уточнили позиции, которые отстаивала украинская подгруппа, фамилии и списки заложников и пропавших. Также во время встречи обсуждалась другая проблематика.

Напомним, ранее бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Евгений Марчук объяснил по каким причинам не удается провести обмен пленными с Россией. 

Добавим, ранее пятый президент Украины Петр Порошенко удовлетворил заявление первого вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко об освобождении от исполнения обязанностей уполномоченного президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. 

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