Учасники дисидентського руху закликали скасувати справи проти Порошенка

На думку підписантів, переслідування Порошенка є злочином проти Української держави.

"Ті десятки кримінальних справ (кажуть, десь понад 130), які ДБР і ГПУ безперервно відкривають проти п'ятого президента України Петра Порошенка, а відтак вони при детальнішому розгляді "розсипаються", позаяк є завідомо фальшивими, брехливими, наклепницькими - це не що інше як “посягання на честь і гідність президента України". Особи, винні у цих діях, мають "притягатися до відповідальності на підставі закону" (хоча б на основі закону про приниження честі і гідності)", - йдеться у зверненні.

Кримінальне обвинувачення Петра Порошенка у здійсненні "державної зради" та "фінансової підтримки терористів і тероризму", на думку авторів заяви, стосуються не лише самого обвинуваченого, а насамперед Української держави.

"Звинувачувати Порошенка в 130 злочинах на користь агресора може хіба що безнадійний невіглас, безсоромний запроданець чи відвертий ворог. Бо це ж значить засудити всю основоположну діяльність голови держави, скеровану на оборону, утвердження, розвиток України як злочинну. Навіть наказ Верховного Головнокомандувача ЗСУ на звільнення української території від агресора - це, виявляється, кримінальна справа. Ви на кого працюєте, панове?" - йдеться у заяві.

Колишні народні депутати нагадали здобутки України під час президенства Порошенка, зокрема, процеси декомунізації, дерусифікації, створення сильної армії, наповнення бюджету, отримання Томосу тощо.

"Ми можемо називати десятки подій періоду 2014-2018 років, які є не просто важливими історичними подіями, а стали новим етапом в історії українського народу, в процесі захисту, утвердження, розвитку Української Державності. Тим часом, кожна із цих подій розглядається нинішньою владою і покірною їй правоохоронною системою, як "державний злочин". То яку державу ви маєте на увазі? Ясна річ, що не українську Україну. Ви хочете повернути Україну назад до Москви, перетворивши її в малоросійську (чи новоросійську?) московську маріонетку", - йдеться у заяві.

Автори звернення вважають, що президент Володимир Зеленський як "гарант додержання прав і свобод людини і громадянина" має долучитися до скасування всіх кримінальних справ, відкритих проти Петра Порошенка.

Звернення підписали Михайло Косів (н.д.ВР України I,II,III,IV, VI скликань), Ярослав Кендзьор (н.д.ВР України I- VI cкликань), Ігор Калинець (поет, політв'язень, лауреат національної премії ім. Т. Шевченка), Валентина Чорновіл (упорядниця десятитомного видання творів В. Чорновола, екс-завідувач музею В. Чорновола), Микола Кульчинський (політв'язень, народний депутат України III-VI скл.), Степан Давимука (народний депутат України IV-VI скл.).