ru ua
Ср, 05 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Учасники дисидентського руху закликали скасувати справи проти Порошенка

Новость на русском →
Київ, Середа 05 січня 2022 13:03
Учасники дисидентського руху закликали скасувати справи проти Порошенка Фото: лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Учасники дисидентського руху, колишні народні депутати опублікували звернення до президента Володимира Зеленського зі закликом долучитися до скасування кримінальних справ, відкритих проти екс-президента Петра Порошенка.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву, оприлюднену на сторінці колишнього депутата, дисидента Ярослава Кендзьора у Facebook.

На думку підписантів, переслідування Порошенка є злочином проти Української держави.

"Ті десятки кримінальних справ (кажуть, десь понад 130), які ДБР і ГПУ безперервно відкривають проти п'ятого президента України Петра Порошенка, а відтак вони при детальнішому розгляді "розсипаються", позаяк є завідомо фальшивими, брехливими, наклепницькими - це не що інше як “посягання на честь і гідність президента України". Особи, винні у цих діях, мають "притягатися до відповідальності на підставі закону" (хоча б на основі закону про приниження честі і гідності)", - йдеться у зверненні.

Кримінальне обвинувачення Петра Порошенка у здійсненні "державної зради" та "фінансової підтримки терористів і тероризму", на думку авторів заяви, стосуються не лише самого обвинуваченого, а насамперед Української держави.

"Звинувачувати Порошенка в 130 злочинах на користь агресора може хіба що безнадійний невіглас, безсоромний запроданець чи відвертий ворог. Бо це ж значить засудити всю основоположну діяльність голови держави, скеровану на оборону, утвердження, розвиток України як злочинну. Навіть наказ Верховного Головнокомандувача ЗСУ на звільнення української території від агресора - це, виявляється, кримінальна справа. Ви на кого працюєте, панове?" - йдеться у заяві.

Колишні народні депутати нагадали здобутки України під час президенства Порошенка, зокрема, процеси декомунізації, дерусифікації, створення сильної армії, наповнення бюджету, отримання Томосу тощо.

"Ми можемо називати десятки подій періоду 2014-2018 років, які є не просто важливими історичними подіями, а стали новим етапом в історії українського народу, в процесі захисту, утвердження, розвитку Української Державності. Тим часом, кожна із цих подій розглядається нинішньою владою і покірною їй правоохоронною системою, як "державний злочин". То яку державу ви маєте на увазі? Ясна річ, що не українську Україну. Ви хочете повернути Україну назад до Москви, перетворивши її в малоросійську (чи новоросійську?) московську маріонетку", - йдеться у заяві.

Автори звернення вважають, що президент Володимир Зеленський як "гарант додержання прав і свобод людини і громадянина" має долучитися до скасування всіх кримінальних справ, відкритих проти Петра Порошенка.

Звернення підписали Михайло Косів (н.д.ВР України I,II,III,IV, VI скликань), Ярослав Кендзьор (н.д.ВР України I- VI cкликань), Ігор Калинець (поет, політв'язень, лауреат національної премії ім. Т. Шевченка), Валентина Чорновіл (упорядниця десятитомного видання творів В. Чорновола, екс-завідувач музею В. Чорновола), Микола Кульчинський (політв'язень, народний депутат України III-VI скл.), Степан Давимука (народний депутат України IV-VI скл.).

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 29 грудня ДБР провело обшуки у представників політичної партії "Європейська солідарність".

Також нещодавно п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру у державній зраді у справі про контрабанду вугілля з ОРДЛО.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро Порошенко
NEWS
Казахстан накаляється. Барикади, штурми і поліція на боці народу: чи впаде влада
Казахстан накаляється. Барикади, штурми і поліція на боці народу: чи впаде влада
DAILY
Цивільні у засідці. Як київська тероборона готується зустрічати ворога
Стас Козлюкдля РБК-Україна Цивільні у засідці. Як київська тероборона готується зустрічати ворога