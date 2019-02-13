Учасникам зіткнення під Подільським райвідділком можуть повідомити про підозру

У поліції вважають, що "штурм" будівлі поліцейської дільниці був спланований

Участникам так называемого "штурма" Подольского райотдела полиции могут в среду, 13 февраля сообщить о подозрении. Об этом заявил глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, передает РБК-Украина со ссылкой на "112 Украина".

По словам Шевченко, пока ни одному человеку, участвовавшему в столкновении с полицией под райотделом, не сообщили о подозрении, но первые сообщения о подозрении могут объявить уже завтра.

Он добавил, что активистов могут привлечь к ответственности по трем статьям: "Насилие в отношении работника правоохранительного органа", "Хулиганство" и "Подготовка к посягательству на жизнь работника правоохранительного органа".

Шевченко считает, что "штурм" здания полицейского участка был запланирован заранее, потому что "никаких других причин, которые могли повлечь такие последствия, не было".

Напомним, Печерский районный суд Киева постановил применить к Василию Мельникову, которого подозревают в превышении служебных полномочий при задержании активистов в Подольском райотделе полиции в Киеве 9 февраля, меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 115 200 гривен.