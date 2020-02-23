Правоохоронці в Нових Санжарах працюють в штатному режимі

Фото: Іван Варченко (mvs.gov.ua)

Правоохоронці забезпечують порядок на території і по периметру об'єкта

Персонал санаторію, медики, співробітники Національної поліції, офіцери Національної гвардії і рятувальники здійснюють свою роботу в штатному режимі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

За його словами, правоохоронці і спецперсонала забезпечують порядок на території і по периметру об'єкта, а також на території населеного пункту.

"Персонал санаторію, медики, поліцейські, нацгвардейци і рятувальники здійснюють у штатному режимі свою роботу - забезпечення порядку на території і по периметру об'єкта, а також на території населеного пункту. Вся правоохоронна система України зараз орієнтована на те, щоб забезпечити протікання процесів, які відбуваються в зоні обсервації і навколо цього. Ми маємо достатньо сил і засобів для забезпечення безпеки від будь-яких надзвичайних ситуацій ", - сказав радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко.

Нагадаємо, заступник міністра охорони здоров'я України Дмитро Коваль заявив, що станом на 22 лютого в жодного евакуйованого з Ухань, що знаходяться в Нових Санжарах, що не виявлені ознаки зараження коронавірусів COVID-2019.

Також РБК-Україна писало, що літак і автобуси, якими українців і іноземців доставили з китайського міста Ухань, продезінфікували. У МВС зазначали, що всі автобуси "пройшли потрійну експозицію" після використання.