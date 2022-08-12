ua ru
Пт, 12 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Учасник ЧС-2022 звільнив "проклятого" тренера збірної

Новость на русском →
Рабат, П'ятниця 12 серпня 2022 12:51
Учасник ЧС-2022 звільнив "проклятого" тренера збірної Фото: Вахід Халілходжіч (крайній ліворуч) втретє не поїде на Мундіаль (twitter.com/EnMaroc)
Автор: Антон Федорців

Боси Королівської марокканської футбольної федерації за три місяці до чемпіонату світу-2022 вказали на двері головному тренеру національної команди Вахіду Халілходжічу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації.

69-річний фахівець втратив посаду керманича збірної. Він працював із командою з серпня 2019-го та вивів "Атлаських левів" на ЧС-2022.

Халілходжіч і федерація розірвали контракт за обопільною згодою. Причиною до відставки тренера стали розбіжності щодо підготовки збірної Марокко до Мундіалю. Найімовірніше, функціонери не змогли розв'язати конфлікт боснійця з двома лідерами збірної – оборонцем Мазрауї ("Баварія") та вінгером Зієшом ("Челсі").

Для Халілходжіча звільнення зі збірної-учасниці Кубка світу за кілька місяців до турніру – звична історія. Раніше боснійський фахівець вивів на ЧС-2010 збірну Кот-д'Івуару, а на ЧС-2018 – Японію, проте не поїхав на обидва форуми через звільнення.

Як тренер Халілходжіч виступив на ЧС-2014 зі збірною Алжиру. "Лисиці пустелі" тоді лише в овертаймі 1/8 фіналу поступилися майбутньому тріумфатору Кубка світу – збірній Німеччини (1:2). Халілходжіч-футболіст грав на ЧС-1982 за Югославію.

Збірна Марокко на Мундіалі в Катарі потрапила до групи F. Там її суперниками стануть команди Бельгії, Канади та Хорватії. Перший матч – 23 листопада проти балканців.

До слова, раніше ФІФА змінила дату та учасників матчу-відкриття чемпіонату світу в Катарі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧМ-2022
NEWS
Продукти дорожчатимуть? Як змінилися ціни за місяць і чого чекати до кінця року
Продукти дорожчатимуть? Як змінилися ціни за місяць і чого чекати до кінця року
DAILY
Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей