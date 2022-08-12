Участник ЧМ-2022 уволил "проклятого" тренера сборной

Боссы Королевской марокканской футбольной федерации за три месяца до чемпионата мира-2022 указали на дверь главному тренеру национальной команды Вахиду Халилходжичу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт федерации .

69-летний специалист потерял должность наставника сборной. Он работал с командой с августа 2019-го и вывел "Атласских львов" на ЧМ-2022.

Халилходжич и федерация расторгли контракт по обоюдному согласию. Причиной отставки тренера послужили разногласия по подготовке сборной Марокко к Мундиалю. Скорее всего, функционеры не смогли разрешить конфликт боснийца с двумя лидерами сборной – защитником Мазрауи ("Бавария") и вингером Зиешем ("Челси").

Для Халилходжича увольнение из сборной-участницы Кубка мира за несколько месяцев до турнира – привычная история. Ранее боснийский специалист вывел на ЧМ-2010 сборную Кот-д'Ивуара, а на ЧМ-2018 – Японию, однако не поехал на оба форума из-за увольнений.

Как тренер Халилходжич выступил на ЧМ-2014 со сборной Алжира. "Лисы пустыни" тогда лишь в овертайме 1/8 финала уступили будущему триумфатору Кубка мира – сборной Германии (1:2). Халилходжич-футболист играл на ЧМ-1982 за Югославию.

Сборная Марокко на Мундиале в Катаре попала в группу F. Там ее соперниками станут команды Бельгии, Канады и Хорватии. Первый матч – 23 ноября против балканцев.