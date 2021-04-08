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Росія про залучення США до "Нормандії": чим більше учасників, тим складніше знайти рішення

Новость на русском → Москва, Четвер 08 квітня 2021 15:52
Росія про залучення США до "Нормандії": чим більше учасників, тим складніше знайти рішення Фото: Козак висловився про залучення США до "Нормандії" (kremlin.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак висловився про залучення США до переговорів у нормандському форматі. На його думку, участь Вашингтону в переговорах не допоможе врегулювати конфлікт на Донбасі.

Про це йшлося на прес-конференції в Москві.

За словами Козака, збільшення кількості учасників переговорного процесу, тільки ускладнить пошук рішення.

"Чи допоможуть американці врегулювати конфлікт? Ми це навіть у нормандському форматі обговорювали. Тільки треба пам'ятати одне: чим більше учасників переговорів - тим складніше знайти рішення", - сказав він.

Козак також повторив російський наратив про те, що переговори щодо врегулювання на Донбасі повинна вести Україна з бойовиками так званих "ДНР" та "ЛНР".

"Насправді, ні нормандський формат, ні Росія, ні Франція, ні Німеччина не потрібні. Потрібні Донбас та Україна. Домовитися про умови мирного співіснування. Чим менше буде посередників, тим краще", - заявив представник Кремля.

Нагадаємо, за залучення США до переговорів у нормандському форматі виступав глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук. На його переконання, участь Вашингтону "зміцнить хребет переговорів".

Після цього віце-прем'єр Олексій Резніков заявляв, що участь США у нормандському форматі можлива та прийнятна.

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