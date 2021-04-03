Участь США у нормандському форматі можлива, - Резніков

За його словами, США можуть взяти участь у переговорах щодо ситуації на Донбасі.

"Участь США є абсолютно можливою та прийнятною на різних рівнях", - говорить Резніков.

Він нагадав, що США є членом і донором ОБСЄ, оскільки, як і інші країни ОБСЄ, сплачують туди свої внески. Також США є гарантом Будапештського меморандуму.

"США має як моральне, так і юридичне право працювати як в нормандському форматі, так і на рівні послів та координаторів Тристоронньої контактної групи", - говорить Резніков.

Нагадаємо, США стурбовані із-за російської дезінформації про ситуацію на кордоні України. Там підкреслили, що стежать за ситуацією і мають намір її обговорювати з європейськими партнерами.

Раніше повідомлялося, що Росія стягує війська до українського кордону. В Криму, Воронезької області та в Бердянську запланували навчання.

Сьогодні, 2 квітня, у ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", головні теми - чи чекати ще більшого загострення війни на сході України та чи зможе наша армія дати відповідь на провокації РФ. Крім того, гості студії та експерти, серед яких Олексій Данілов, Дмитро Кулеба, Леонід Кравчук, Василь Вірастюк, Руслан Кошулинський, Олександр Шевченко та інші, розмірковують на тему того, що не так з виборами на 87-му окрузі.

Новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 2 квітня

Нагадаємо, у попередньому випуску політичного ток-шоу Максим Степанов розповів, що необхідно для створення української вакцини проти COVID-19.



Також міністр охорони здоров'я розповів, скільки людей потрібно вакцинувати, щоб в країні з'явився колективний імунітет.



У тому ж випуску радник голови Офісу Президента Олексій Арестович у вперше розповів, скільки українських військових загинуло від початку встановлення режиму припинення вогню на сході країни.



А відомий громадський активіст і волонтер Роман Синіцин розповів, чому виникли заворушення біля будівлі Офісу Президента на мітингу за Стерненка.



Окрім того, дивіться сюжет про те, чи має Україна шанси стати членом НАТО.