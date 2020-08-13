За участь у протестах у Мінську заарештували щонайменше 500 людей

Фото: арешт (Віталій Носач/РБК-Україна)

Йдеться про активістів, які протестували в Мінську 11 серпня

За участь у протестах у білоруському Мінську заарештували щонайменше 500 людей. Активістів заарештували 11 серпня.

Про це повідомляє Тut.by.

Зокрема, Верховний суд Білорусі опублікував список тих, хто отримав "добу" і тільки в судах Мінська.

"У зв'язку з численними зверненнями громадян до судів міста Мінська з питання розгляду справ про адміністративні правопорушення, публікується список осіб, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді адміністративного арешту 11 серпня", - інформує прес-служба ВС республіки.

Деяким затриманим давали 4 і 25 діб адміністративного арешту. При цьому найбільш часто зустрічається термін - 15 діб.

Видання вказує, що з дня виборів у Білорусі затримали понад 6,7 тисячі осіб. Деяких вже стали відпускати, минулої ночі з Центру ізоляції правопорушників на Окрестіна відпустили понад 100 осіб, починають випускати людей з ІТТ в Жодіно. Ймовірно відпускають тих, у кого закінчилися 72 години з моменту затримання. У цьому випадку, якщо не було суду, їх повинні відпустити.

У четвер, 13 серпня, станом на 17:00 в республіці знову почалися затримання.

Нагадаємо, станом на 10 серпня правозахисники повідомляли, що під час протестів затримали 213 осіб, причому в Мінську - 110 осіб.

Як писало РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський заявив, що у зв'язку із затриманням українців на протестах в Білорусі офіційний Київ домагається їхнього звільнення; на сьогодні відомо про трьох затриманих українців.