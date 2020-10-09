Соціально-економічний ефект "Дія Сity" перевищить фіскальні поступки держави, - Мінцифри

Фото: під час презентації нових сервісів та цифрових послуг Diia Summit у Києві (РБК-Україна)

Соціальний та економічний ефект проекту Міністерства цифрової трансформації "Дія City" значно перевищать фіскальні поступки держави.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

"Ми маємо створити конкурентні умови для розвитку продуктових компаній тут, в Україні. А економічний та соціальний ефект "Дія City" для всіх громадян значно перевищить регулятивні зусилля та фіскальні поступки держави. При цьому нам не потрібно вводити дотації, що часто несуть корупціогенні ризики, робити капітальні інвестиції, що запрацюють лише через декілька років, віднаходити громіздкі тарифні або митні процедури для стимулювання сектору. Держава лише створить необхідне інституційне середовище, а далі - буде арбітром, аби резиденти дотримувалися правил", - сказав Борняков.

Борняков наголосив, що законодавчі ініціативи у рамках "Дія City" створять умови для детінізації економіки та запровадять європейську систему захисту інтелектуальних прав.

"Для резидентів "Дія City" ПДФО складатиме 5%, військовий збір - 1,5%, ЄСВ - 22% з мінімальної заробітної плати. Податок на прибуток замінюється на податок на виведений капітал: 10%. Ми пропонуємо гнучкі трудові контракти та договори, а також європейську систему набуття та захисту інтелектуальних прав", - додає він.

Крім того, за його словами, в міністерстві розробляють ряд заходів, спрямованих на захист резидентів "Дія City" від необґрунтованих перевірок та розслідувань.

"Ми пропонуємо змінити процедуру процесуальних дій, аби виключити безпідставні обшуки, вилучення техніки та документації", - підкреслив заступник міністра цифрової трансформації.

Нагадаємо, для запуску "Дія Сity" Верховною радою має бути прийнято пакет законопроектів, частина яких вже знаходяться на розгляді парламентських комітетів.

Стратегічною метою автори "Дія Сity" зазначають створення умов для пришвидшення соціального та економічного розвитку України та збільшення питомої ваги IT-індустрії у структурі ВВП до 10%.

Розробники "Дія City" розраховують, що впровадження проєкту дозволить збільшити кількість робочих місць в IT-галузі до 450 тисяч у 2025 році, а також подвоїти, з $6 млрд до $12 млрд, валютні надходження від цієї індустрії у період 2021-2025.