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Нацрада через суд спробує анулювати ліцензію телеканалу ZIK

Новость на русском → Київ, П'ятниця 12 лютого 2021 16:59
Нацрада через суд спробує анулювати ліцензію телеканалу ZIK Фото: ZIK може позбутися ліцензії (колаж РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення спробує анулювати ліцензію телеканалу ZIK. З відповідним позовом вона має намір піти в суд.

Про це йдеться в повідомленні на сайті регулятора.

Повідомляється, що сьогодні розглянули результати трьох перевірок ZIK, які підтвердили, що в ефірі звучали заклики до розв'язування агресивної війни або її пропаганда під час анонсу телемарафону "Реванш соросятні". Каналу призначили понад 340 000 гривень штрафу. А у зв'язку з відмовою від проведення ще двох перевірок прийнято рішення звернутися в суд за анулюванням ліцензії.

Також повідомляється, що одна з перевірок стосувалась трансляції в жовтні 2020 року після зустрічі нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука з президентом Росії Володимиром Путіним в Москві. Але Нацрада не змогла здійснити її, оскільки телеканал не надав копії сітки мовлення з розподілом передач.

Нагадаємо, ZIK, NewsOne і "112 Україна" були відключені від телеефіру рішенням РНБО України за російську пропаганду. Верховний суд розглядатиме позов проти президента Володимира Зеленського про санкції до телеканалів.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що із закриттям цих каналів нібито почалася деокупація Криму і Донбасу.

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