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Участники механизма расчетов с Ираном INSTEX решили прекратить его деятельность

Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Участники созданного в 2019 году европейского механизма для финансовых расчетов с Ираном INSTEX приняли решение о прекращении его деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление учасников INSTEX, опубликованное на странице МИД Германии.

"Участники – Бельгия, Германия, Финляндия, Франция, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Британия – приняли решение о роспуске INSTEX", - говорится в сообщении.

Отмечается, что механизм за последние 4 года последовательно работал для облегчения торгового обмена между Европой и Ираном. Участники добавили, что Иран систематически препятствовал работе механизма.

"Из-за постоянных отказов Ирана сотрудничать, участники INSTEX пришли к выводу, что основы для продолжения его работы больше нет", - говорится в заявлении МИД.

Напомним, что Украина становится "боевой лабораторией" для испытаний оружия Ирана за пределами Ближнего Востока.

В среду, 8 марта, Британия ввела новые санкции против Ирана из-за нарушений прав женщин.

Иран тайно поставил России большое количество пуль, ракет и минометных снарядов для войны против Украины.

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