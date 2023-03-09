Участники механизма расчетов с Ираном INSTEX решили прекратить его деятельность

Участники созданного в 2019 году европейского механизма для финансовых расчетов с Ираном INSTEX приняли решение о прекращении его деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление учасников INSTEX, опубликованное на странице МИД Германии.

"Участники – Бельгия, Германия, Финляндия, Франция, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Британия – приняли решение о роспуске INSTEX", - говорится в сообщении.

Отмечается, что механизм за последние 4 года последовательно работал для облегчения торгового обмена между Европой и Ираном. Участники добавили, что Иран систематически препятствовал работе механизма.

"Из-за постоянных отказов Ирана сотрудничать, участники INSTEX пришли к выводу, что основы для продолжения его работы больше нет", - говорится в заявлении МИД.