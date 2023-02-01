RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Участникам пьяных "вечеринок" в Киеве вручили повестки

Фото: полицейские проводят обыски у организаторов пьяных вечеринок, на которых унижали девушек (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Наталья Кава

Правоохранители сообщили подозрение двум из организаторов вечеринок, на которых могли накачивать снотворным и унижать девушек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Общественное".

По данным полиции, 1 февраля после того, как в интернете появились жуткие фото и видео девушек над которыми издеваются ребята, было возбуждено уголовное производство.

Удалось установить фигурантов и место их пребывания.

Так, двоим из них было объявлено подозрение, а еще шесть получили повестки в военкоматы.

Напомним, украинские соцсети всколыхнула новость о молодоженах, которые якобы заманивали девушек на вечеринки, спаивали их алкоголем и насиловали. Они издевались над девушками, снимали это на видео и выкладывали в соцсеть.

Напомним,правоохранители проводили обыски у организаторов вечеринок , на которых могли накачивать снотворным и унижать девушек.

Как сообщалось ранее, в Житомирской области полиция разоблачила наркокартель .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полиция Киева