Участникам пьяных "вечеринок" в Киеве вручили повестки

По данным полиции, 1 февраля после того, как в интернете появились жуткие фото и видео девушек над которыми издеваются ребята, было возбуждено уголовное производство.

Удалось установить фигурантов и место их пребывания.

Так, двоим из них было объявлено подозрение, а еще шесть получили повестки в военкоматы.

Напомним, украинские соцсети всколыхнула новость о молодоженах, которые якобы заманивали девушек на вечеринки, спаивали их алкоголем и насиловали. Они издевались над девушками, снимали это на видео и выкладывали в соцсеть.