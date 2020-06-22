Збитки через карантин: в УЗ назвали суму втрат

Фото: провідник (Віталій Носач/РБК-Україна)

Однак підвищення цін на перевезення УЗ поки не ініціює

Щомісячні збитки акціонерного товариства "Укрзалізниця" через карантин зростуть як мінімум у півтора-два рази. Однак підвищення тарифів на пасажирські перевезення УЗ поки не ініціюватиме.

Про це йдеться у відповіді на запит РБК-Україна.

Як зазначають в УЗ, щомісячні збитки від пасажирських перевезень складають орієнтовно 1 млрд гривень, враховуючи те, що такі перевезення носять соціальний характер, а ціни на них регулюються державою.

"Під час карантину кількість призначених поїздів суттєво зменшилася, а продаж квитків на ці поїзди здійснюється на обмежену кількість місць у вагонах (50% місць), тому збитки АТ "УЗ" збільшаться як мінімум у півтора-два рази", - підкреслюють в "Укрзалізниці".

АТ пояснює, що для виходу на беззбитковий рівень ціни на перевезення необхідно було б підвищити.

"В умовах прогнозу на 2020 рік для приведення пасажирських перевезень у внутрішньому сполученні до рівня беззбитковості (нульової рентабельності) тарифи на перевезення пасажирів необхідно було б підвищити більше як у 2 рази", - вказано у відповіді УЗ.

"Укрзалізниця" звертає увагу, що на сьогодні не виконуються положення ст. 15 закону "Про ціни та ціноутворення" щодо зобов'язань стосовно відшкодування різниці між економічно обґрунтованими та державно регульованими тарифами. Однак зараз про підвищення тарифів не йдеться.

"Сьогодні питання щодо індексації тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом у внутрішньому сполученні АТ "Укрзалізниця" не ініціюється", - сказано у відповіді.

Як писало РБК-Україна, у кінці травня на сайті "Укрзалізниці" відновив роботу сервіс покупки залізничних квитків.

Нагадаємо, 1 червня "Укрзалізниця" запустила перші поїзди після 75 днів карантину.

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Автор: Юлия Струк