Збитки економіки і бюджету від підвищення ренти за 3 роки складуть 100 млрд грн, - екс-міністр

Підвищення податків на видобуток природного газу в Україні призведе до падіння власного видобутку газу на 1-2 млрд м3, що завдають економіці і бюджету збитки в розмірі 100 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву екс-очільника Міністерства енергетики Ольги Буславець.

"Підвищення ренти призведе до скорочення видобутку газу в Україні на 1-2 млрд м3 і збільшення залежності країни від його імпорту та ще більшої загрози енергетичної безпеки країни. Збитки економіки та державного бюджету від цього рішення за перші 3 роки становитимуть 3 млрд доларів, або 100 млрд грн", - зазначила експерт.

Зниження власного видобутку газу призведе до зростання частки імпорту в кошику постачання газу населенню і, як наслідок, до необхідності підвищення тарифів, зазначила Буславець.

"Особливо несправедливо, що таким чином нам пропонують заплатити за прорахунки керівника "Нафтогазу", який при наявності на рахунках компанії 2 млрд доларів не закупив на них навесні 2021 року додаткових 9 млрд м3 газу. Ціну такого прорахунку не важко підрахувати. Сьогоднішня вартість цього обсягу газу близько 9 млрд доларів", - наголосила Буславець.