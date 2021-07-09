ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

До вбивства президента Гаїті причетні колумбійські військові

Новость на русском →
Гаїті, П'ятниця 09 липня 2021 08:17
До вбивства президента Гаїті причетні колумбійські військові Фото: міністр оборони Колумбії Дієго молу Апонте.(twitter.com/Diego_Molano)
Автор: Даша Харченко

До вбивства президента Гаїті Жовенеля Моїза причетні відставні колумбійські військові. Вони служили в Національній армії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Колумбії Дієго молу Апонте.

За його словами, Інтерпол офіційно запросив у колумбійського уряду і Національної поліції інформацію про ймовірних виконавців цього злочину.

"Попередня інформація свідчить про те, що це громадяни Колумбії, відставні службовці Національної армії", — йдеться в повідомленні.

Поліції і армії доручено негайно посприяти розслідуванню.

Напередодні стало відомо, що до угруповання, члени якого вбили президента Гаїті Жовенеля Мойза, входили 26 осіб. Також влада Гаїті затримала двох американців, які могли мати відношення до вбивства президента Жовенеля Мойза.

Нагадаємо, президента Гаїті Жовенеля Мойза вбили вночі у власній резиденції. Група осіб напала на його і поранила першу леді.

Згодом на Гаїті ввели воєнний стан через вбивство Мойза.

Також повідомлялося, що в ООН закликали розслідувати вбивство президента Гаїті.

Читайте РБК-Україна в Google News
преступления Колумбия Президент
NEWS
Син Лукашенка і чиновники: список санкцій України проти Білорусі
Син Лукашенка і чиновники: список санкцій України проти Білорусі
DAILY
Небезпечніший за Росію. Як Китай бореться із Заходом за вплив у світі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Небезпечніший за Росію. Як Китай бореться із Заходом за вплив у світі