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До вбивства Кеннеді могла бути причетна Москва. Розкрито свідчення водія посольства СРСР

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Четвер 16 грудня 2021 00:48
До вбивства Кеннеді могла бути причетна Москва. Розкрито свідчення водія посольства СРСР Фото: 35-ий президент США Джон Кеннеді (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Якийсь польський водій посольства СРСР в Австралії нібито повідомив американському диппредставництву, що радянська влада може бути причетна до вбивства президента США Джона Кеннеді. Свідчення були зроблені через два дні після злочину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розсекречені документи ЦРУ, розміщені на сайті Національного архіву Сполучених Штатів.

Чоловік заявив, що Москва нібито має відношення до вбивства Кеннеді. За його словами, радянський уряд причетний до фінансування злочину.

"Ця людина в процесі обговорення тем, що представляють інтерес для розвідки, торкнулася можливості того, що радянський уряд фінансував вбивство президента Кеннеді", - йдеться у звіті ЦРУ.

Джерело вказане як "польський водій радянського посольства в місті". У документі також наголошується, що телефонний дзвінок перегукується з анонімним дзвінком, який був зроблений 15 жовтня 1962 року.

Відсилання на такі дані є і в інших звітах ЦРУ.

Раніше Національний архів Сполучених Штатів розсекретив документи про вбивство 35-го президента США Джона Кеннеді. Архів містить 1491 документ.

Нагадаємо, Джон Кеннеді був застрелений в Далласі, штат Техас, 22 листопада 1963 року. Розслідування встановило, що вбивство скоїв Лі Харві Освальд, який діяв поодинці. Освальда застрелили через два дні після затримання.

Згідно з висновками комісії Уорена, Освальд здійснив три постріли в автомобіль, в якому знаходився Кеннеді і його дружина. Постріли були здійснені з шостого поверху книжкового складу.

Також в результаті стрілянини був поранений губернатор Техасу Джон Конналлі, а також один з перехожих.

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