ru ua
Ср, 15 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США розсекретили документи про вбивство Кеннеді

Новость на русском →
Середа 15 грудня 2021 20:35
США розсекретили документи про вбивство Кеннеді Фото: 35-ий президент США Джон Кеннеді (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Національний архів Сполучених Штатів розсекретив документи про вбивство 35-го президента США Джона Кеннеді. Зокрема, були розсекречені документи про розслідування американського лідера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний архів США.

"Національне управління архівів і записів обробляє раніше утримувані записи щодо вбивства Джона Ф.Кеннеді на виконання Меморандуму президента Джо Байдена, що вимагає оприлюднити допустимі до розголошення записи до 15 грудня 2021 року. Національні архіви опублікували записи онлайн", - йдеться в супровідній записці.

Нагадаємо, Джон Кеннеді був застрелений в Далласі, штат Техас, 22 листопада 1963 року. Розслідування встановило, що вбивство скоїв Лі Харві Освальд, який діяв поодинці. Освальда застрелили через два дні після затримання.

Згідно з висновками комісії Уорена, Освальд здійснив три постріли в автомобіль, в якому знаходився Кеннеді і його дружина. Постріли були здійснені з шостого поверху книжкового складу.

Також в результаті стрілянини був поранений губернатор Техасу Джон Конналлі, а також один з перехожих.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки
NEWS
Кабмін продовжує адаптивний карантин в Україні до 31 березня
Кабмін продовжує адаптивний карантин в Україні до 31 березня
DAILY
Мала доза. Як у світі щеплюють дітей від COVID і що планують в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мала доза. Як у світі щеплюють дітей від COVID і що планують в Україні