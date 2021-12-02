ru ua
Чт, 02 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вбивство Вороненкова: прокуратура оскаржить виправдувальний вирок

Новость на русском →
Київ, Четвер 02 грудня 2021 16:51
Вбивство Вороненкова: прокуратура оскаржить виправдувальний вирок Фото: у справі про вбивство Дениса Вороненкова оскаржать обвинувальний вирок (facebook.com/deputatvoronenkov)
Автор: Олег Черниш

У справі про вбивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова прокуратура оскаржить вирок одному з фігурантів. Йдеться про Олександра Лоса.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила речник прокуратури Києва Надія Максимець.

"По другому фігуранту, який виправданий, будемо подавати апеляцію", - заявила вона.

Зазначимо, сьогодні Шевченківський районний суд Києва виніс вирок у справі про вбивство Вороненкова, згідно з яким другий фігурант - колишній лідер Павлоградського "Правого сектора" Ярослав Тарасенко - отримав 12 років в'язниці з конфіскацією.

За версією слідства, він підвозив кілера Павла Паршова (колишнього бійця Національної гвардії України) в день вбивства Вороненкова. Що стосується Лося, то суд не знайшов підтверджень того, що це він нібито організував злочин.

Розслідування справи завершилося в серпні 2021 року. Вороненков загинув в результаті стрілянини у березні 2017 року в центрі Києва. Його охоронець у відповідь вистрілив у Паршова, який помер у лікарні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Денис Вороненков
NEWS
Рада ухвалила держбюджет-2022: основні показники
Рада ухвалила держбюджет-2022: основні показники
DAILY
Штам "Омікрон". Чи небезпечна нова мутація вірусу та чого від неї чекати
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Штам "Омікрон". Чи небезпечна нова мутація вірусу та чого від неї чекати