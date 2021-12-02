Убийство Вороненкова: прокуратура обжалует оправдательный приговор

По делу об убийстве бывшего российского депутата Дениса Вороненкова прокуратура обжалует приговор оправдательный приговор одному из фигурантов. Речь идет об Александре Лосе.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"По второму фигуранту, который оправдан, будем подавать апелляцию", - заявила она.

Отметим, сегодня Шевченковский районный суд Киева вынес приговор по делу об убийстве Вороненкова, согласно которому второй фигурант - бывший лидер павлоградского "Правого сектора" Ярослав Тарасенко - получил 12 лет тюрьмы с конфискацией.

По версии следствия, он подвозил киллера Павла Паршова (бывшего бойца Национальной гвардии Украины) в день убийства Вороненкова. Что касается Лося, то суд не нашел подтверждений того, что это он якобы организовал преступление.

Расследование дела завершилось в августе 2021 года. Вороненков погиб в результате стрельбы в марте 2017 года в центре Киева. Его охранник в ответ выстрелил в Паршова, который скончался в больнице.