Вбивство українців у Польщі: з'явилися подробиці

Ілюстративне фото (facebook.com/PolicjaPL)

Затриманому інкримінують вбивство з особливою жорстокістю

У вівторок, 10 грудня завершився допит 36-річного Сергія С., який в ніч з суботи на неділю вбив двох українців у Польщі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Як повідомляється, чоловікові інкримінують вбивство з особливою жорстокістю і крадіжку з проникненням.

Як повідомляється, перш ніж вбивця вирішив скористатися ножем, він вирішив обікрасти своїх колег. У понеділок, 2 грудня, він пробрався в їх кімнату і викрав 2,4 тис. злотих і речі на суму 50 злотих. Наступного разу зловмисник знову з'явився в ніч з суботи на неділю (7-8 грудня). На цей раз він безпосередньо напав на інших працівників господарства - двох трудових мігрантів з України. Одному із співвітчизників він завдав ножем 18 ударів у груди і живіт. Іншому українцю зловмисник завдав п'ять ножових поранень в грудну клітину і шию. Обидва чоловіки померли на місці.

Злочинець викрав гроші, приблизно 200 доларів, які вони мали при собі. Тіла вбивця залишив на місці злочину. Їх виявили на наступний день. Тоді ж у Доброславова викликали швидку і поліцію. Вбивцю, який у нетверезому стані, схопили в той же день ввечері на території іншої гміни.

Затриманий чоловік зізнався у скоєному і дав свідчення. Найближчі три місяці 36-річний громадянин України проведе під арештом. Йому загрожує від 12 років до довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, 8 грудня у Польщі в Люблінському воєводстві були виявлені тіла двох українців зі слідами насильницької смерті. За підозрою у вбивстві був затриманий 36-річний чоловік, також громадянин України.

Крім того, 2 грудня на півдні Польщі двоє громадян України постраждали в результаті зіткнення автомобіля з потягом на залізничному переїзді в Клобуцком повіті.