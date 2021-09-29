ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Убивство українського спецпризначенця: агенту ФСБ РФ повідомлено про підозру

Новость на русском →
Київ, Середа 29 вересня 2021 12:18
Убивство українського спецпризначенця: агенту ФСБ РФ повідомлено про підозру Фото: СБУ оголосила підозру агенту ФСБ РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Служба безпеки України повідомила про підозру агенту Федеральної служби безпеки Росії в державній зраді. Він входив до складу так званої "бойової двійки", яка у 2016 році здійснила вбивство українського спецпризначенця у Рівненській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

Підозрюваний приховано переправив з РФ зброю для вчинення злочину, повідомили в СБУ. Іншого учасника групи було затримано у листопаді 2016 року під час спроби перетину держкордону України. Суд визнав його винним у вчинені кримінального правопорушення і призначив покарання у вигляді 12 років ув’язнення.

За даними слідства, двоє українських громадян були завербовані представниками ФСБ РФ для виконання розвідувально-диверсійних завдань на шкоду державній безпеці України.

У квітні 2016 року вони прибули з РФ на територію нашої країни, як повідомляє СБУ, для збору інформації про військовослужбовців Збройних сил України та працівників вітчизняних оборонних підприємств. Одержану інформацію агенти передавали своїм "кураторам".

Згодом учасники групи отримали завдання та здійснили вбивство українського офіцера військового підрозділу спецпризначення, йдеться у повідомленні.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ, триває досудове розслідування.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України ФСБ
NEWS
Різкий спалах. В Україні вперше з квітня майже 10 тисяч нових випадків коронавірусу
Різкий спалах. В Україні вперше з квітня майже 10 тисяч нових випадків коронавірусу
DAILY
"Зелений шлях". Чи зможуть електромобілі в Україні замінити транспорт на ДВЗ
Вадим ДобровольскийКерівник проекту "Авто" "Зелений шлях". Чи зможуть електромобілі в Україні замінити транспорт на ДВЗ